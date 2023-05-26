Зеленский провел новое заседание Ставки

Зеленский провел новое заседание Ставки1
- 26.05.2023, 19:16
«Продолжаем двигаться к очень важным шагам».
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.
Что обсудили во время заседания:
- оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям;
- темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления;
- перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов;
- последние воздушные удары России по украинским городам и возможности усиления защиты от них.
- Продолжаем двигаться к очень важным шагам, - написал Владимир Зеленский.
Во время прошлой Ставки Минобороны Украины доложило об обеспечении украинских воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.