Зеленский провел новое заседание Ставки 1 26.05.2023, 19:16

Владимир Зеленский

«Продолжаем двигаться к очень важным шагам».

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.

Что обсудили во время заседания:

- оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям;

- темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления;

- перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов;

- последние воздушные удары России по украинским городам и возможности усиления защиты от них.

- Продолжаем двигаться к очень важным шагам, - написал Владимир Зеленский.

Во время прошлой Ставки Минобороны Украины доложило об обеспечении украинских воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.

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