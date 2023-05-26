«Мы не особо надеялись на приобретение своего жилья» 26.05.2023, 19:55

Как белорусы живут в польских деревнях.

В последние годы белорусы массово уезжают жить в Польшу. Подавляющее большинство из них выбирают города и арендуют квартиры. MOST решил узнать, как живётся белорусам за городом, в польских деревнях.

«Изначально жить в глуши не хотели»

Белoруска Марина уже год живёт со своим мужем в квартире в Новодворцах — небольшой деревне под Белостоком. До этого пара снимала жильё в городе. Белорусы выбрали именно это место, потому что «близко к Белостоку и жильё было дешевле и оплаты, включая тарифы и налог на квартиру, ниже».

— Наблюдали, что Новодворцы развиваются, появилось много молодёжи. Поскольку строились здесь в основном коттеджи и таунхаусы, мы не особо надеялись на приобретение своего жилья. Но когда началось строительство небольшого квартала с многоквартирными домами, мы решили испытать удачу и взять ипотеку.

Белoруска говорит, что они с мужем «люди городские» и изначально жить в глуши не хотели. Но нашли оптимальный вариант — сочетание спокойствия и размеренности сельской местности с городским комфортом.

— Доехать до центра Белостока мы можем за 15 минут, на работу могу добраться пешком или на велосипеде. В шаговой доступности лес и речка. Отсутствие каких-либо производств, свежий воздух, пение птиц по утрам — что может быть лучше. Мириться приходится разве что с отсутствием в шаговой доступности магазинов, кафешек, парикмахерских. Но наша деревня продолжает расти и развиваться, так что, думаю, со временем всё появится.

Ближайший «маленький частный магазинчик» находится в десяти минутах ходьбы: выбор небольшой и дороже, чем в сетевых магазинах. В основном, белoрусы делают покупки в Белостоке, когда возвращаются с работы. В двух километрах от них находятся такие магазины как Stokrotka и Chorten, чуть дальше — Lidl и Biedronka. По словам Марины, отсутствие магазинов в непосредственной близости останавливает от соблазна ходить туда каждый день и делать ненужные покупки.

«У поляков у каждого по две-три машины»

Татьяне с семьёй пришлось срочно уезжать из Беларуси, поэтому они попросили помощи с жильём у своих знакомых в Польше. Теперь белoрусы живут и работают в деревне по пути из Белостока в Варшаву.

— В сельской местности обязательно нужна машина. У поляков у каждого по две-три машины, так как если человек не фермер, то необходимо доезжать до работы. Зачастую это 40-50 километров. Все ездят в ближайшие городки в продуктовые магазины, к врачу, парикмахеру.

По словам Татьяны, практически в каждой деревне есть небольшие продуктовые магазины. А такие, как Biedronka, — в ближайших городах. Цены в деревне ничем не отличаются от Белостока. Поразило белоруску только то, что в деревне в магазине можно найти всё, что нужно: от химии, одежды и продуктов до открыток и какой-то мелочи. Татьяна говорит, что в деревне побольше с населением 600 человек есть всё: банк, школа, библиотека, полицейский участок, парикмахеры, косметолог, два магазина, здание администрации, костёл, церковь.

— Нравится, что работодатели в деревне в основном все нормально относятся к тому, что надо выйти раньше или взять дополнительный день отпуска. Нравится простор, свежий воздух, более спокойная жизнь. Нравится отношение к детям. В Беларуси дети занимались конным спортом, тут много мест, где можно покататься на лошадях. Плюс — доступность медицины. Нет таких больших очередей как в городе. Минусы — это отсутствие кружков дополнительных.

Татьяна говорит, большим минусом является то, что после восьмого класса дети уезжают в ближайшие городки в лицеи, поскольку в самих деревнях их нет. Удивил и тот факт, что в их регионе довольно часто встречаются многодетные семьи с пятью или шестью детьми.

Белорусы задумываются переехать жить в небольшой город.

«Жить за городом — здорово!»

Сергей Стальмаков уехал из Беларуси в 2021 году из-за политического преследования за участие в протестах в 2020. В посёлке Курьяны под Белостоком живёт родная сестра белoруса вместе со своей семьёй: мужем, сыном и его женой с двумя детьми. Поэтому Сергей решил переехать именно сюда.

— Я являюсь убеждённым сторонником того, что современная семья, особенно состоящая из людей трёх поколений, должна жить в отдельном доме, желательно в пригороде, на лоне природы. В последние 20 лет моей жизни в Беларуси до эмиграции я с семьей жил в собственном доме в ближайшем пригороде Минска. Такое жилище — это лучшее место для пожилых людей и маленьких детей.

По словам Сергея, жизнь в собственном доме за городом — здоровее, спокойнее и комфортнее, чем жизнь в городской квартире многоквартирного дома, и «такой образ жизни стоит несколько дороже жизни в городе». Белoрус добавляет, что забот, связанных с уходом за домом и приусадебным участком, намного больше.

Есть ещё в пригороде определённые проблемы с наличием детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, торговых предприятий, сети бытового обслуживания и учреждений здравоохранения. Однако все вышеперечисленные проблемы минимизируются наличием личного автомобильного транспорта.

— Здесь, в Польше, наличие одного и более автомобилей в семье, скорее правило, а не исключение. Так, что жить за городом — здорово!

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