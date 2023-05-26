Соловьев устроил истерику из-за передачи Украине F-16 8 26.05.2023, 20:20

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Пропагандист снова заговорил о ядерном оружии.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ударить ядерной торпедой «Посейдон» по Великобритании, пишет unian.net.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Россия должна показать миру, что готова использовать ядерное оружие. Когда политолог Андрей Сидоров начал с ним спорить, убеждая, что США и так знают, что РФ способна его применить, он сказал:

- У американцев есть сомнения. У американцев есть не только сомнения, американцы уверены, что мы не используем. Именно поэтому Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16.

Также Соловьев начал убеждать гостя, что на применение ядерного оружия в Европе никакого ответа не будет. «Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойной смотреть, как их сомнения стираются», - заявил пропагандист.

Как известно, российские власти неоднократно заявляли, что готовы применить ядерное оружие в случае угрозы целостности России.

Этой весной Путин сообщил о строительстве в Беларуси спецхранилища для тактического ядерного оружия. Несмотря на осуждение европейских стран, вчера Лукашенко заявил, что перемещение боеприпасов уже началось.

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