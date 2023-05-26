«Хунта выстрелила в себя из дробовика» 26.05.2023, 21:36

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На очереди — остановка железнодорожного транзита в Европу.

- Итак, Польша с союзниками продолжает наращивать давление на белорусскую хунту. Прошлый сигнал в Минске проигнорировали и сделали вид, что закрытие транзита их совсем не волнует, - пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Напомним, основанием для закрытия почти всех автодорожных пунктов пропуска на границе было наличие в списке политзаключенных Анджея Почобута. В Минске решили это проигнорировать и в очередной раз выстрелили по себе еще не из гранатомета, но уже из дробовика.

Теперь Польша готовится закрыть все автодорожные пункты пропуска для всего грузового транспорта с белорусскими и российскими номерами. В текущей ситуации это означает закрыть почти вообще. Редкие фуры с номерами других стран ЕАЭС будут добираться до западной границы Беларуси, а Калининград станет еще более отрезанным анклавом.

Ставки в игре возросли. Теперь освобождать придется не только Почобута, чтобы отмотать назад, а есть еще мигранты и контрабанда. Если в Беларусь двинется ядерное оружие либо возникнет угроза его применения - остановится и железная дорога.

Пусть это все еще напоминает тактику «нарезания салями», которую два отморозка не понимают, но уже серьезный шаг вперед. Осталось полпалки или даже меньше.

Мы рады, что Европа сообразила быстрее большинства мейнстрима, что транзитная тематика является фактически единственным рычагом воздействия на гопников. За кулисами решений много кропотливой работы и очень мало пиара.

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