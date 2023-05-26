Какая погода ожидает белорусов на выходных? 26.05.2023, 21:49

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Подробный прогноз синоптиков на 27-29 мая.

27 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь ночью и утром по юго-востоку Беларуси скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается небольшая облачность, сообщает pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью северо-западный слабый до умеренного, днем северный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +16..+22°С; в юго-восточных районах Беларуси ночью +12..+14°С, днем +23..+25°С. Атмосферное давление будет расти.

28-29 мая погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.

28 мая малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами по стране, а по Витебской и Минской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем составит +17..+23°С.

29 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +20..+26°С.

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