Медиков минской клиники заставляют мыть новый корпус перед открытием 2 26.05.2023, 22:58

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Руководство больницы заявило о «гражданском долге».

В 5-й больнице Минска вскоре откроют новый корпус. Но самих работников больницы заставляют убирать его в свободное от работы время, а за отказ угрожают лишить премии. Об этом «Зеркалу» рассказала одна из сотрудниц клиники.

По словам девушки, открыть новый корпус планируют к 3 июля. На уборку сотрудников стали отправлять с прошлой недели.

«Отправляют врачей, медсестер, санитарок, интернов, студентов-практикантов. Нам нужно мыть полы, окна, стены, плитку от строительного клея. Почему это должны делать именно сотрудники больницы, никто не понимает. Руководство говорит: это гражданский долг», — рассказывает девушка.

Она добавляет, что желающих убирать среди персонала мало, но все боятся возражать начальству.

Журналистка позвонила в больницу как мать интерна. Ей подтвердили, что порядок в новом корпусе наводят специалисты из всех отделений — мол, это что-то вроде субботника или волонтерской деятельности. При этом в клинике говорят, что без проблем можно отказаться от такой работы: «Но если ваш ребенок не хочет, пусть подойдет к заведующему отделением и скажет: «Я не хочу ходить, я не буду работать», — и люди это все поймут».

А вот вопрос об оплате за уборку вызвал в клинике искреннее недоумение: «Какая оплата? Это отделение, субботники. Это открытие отделения, это волонтерская помощь <...>. Это дружный коллектив, который выходит убирать свое отделение. Свое отделение. У меня санитарочки сутки отработают — и идут работать. Никто не оплачивает, это свое отделение, свой коллектив».

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