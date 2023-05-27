Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть1
- 27.05.2023, 22:11
Об этом сообщило Министерство энергетики.
27 мая завершились плановые испытания и в 21.05 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть.
Как отмечают в Минэнерго, запуск произошел после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50% в рамках программы энергетического пуска. Идет поэтапный набор мощности.
Напомним, в пятницу 26 мая специалисты приступили к динамическим испытаниям в режиме полного обесточивания второго блока с его отключением от энергосистемы.