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Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

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  • 27.05.2023, 22:11
Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Об этом сообщило Министерство энергетики.

27 мая завершились плановые испытания и в 21.05 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть.

Как отмечают в Минэнерго, запуск произошел после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50% в рамках программы энергетического пуска. Идет поэтапный набор мощности.

Напомним, в пятницу 26 мая специалисты приступили к динамическим испытаниям в режиме полного обесточивания второго блока с его отключением от энергосистемы.

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