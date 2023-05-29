Роковой шаг 2 Валерий Карбалевич

29.05.2023, 8:06

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Валерий Карбалевич

Ядерное оружие в Беларуси создает ситуацию необратимости в отношениях с Западом.

24-25 мая в Москве состоялся II Евразийский экономический форум, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятия прошли по стандартной, традиционной схеме. Выступления лидеров стран-участниц этого союза выглядели как декларации о намерениях, они призывали к более активной интеграции, еще более тесному экономическому сотрудничеству. Лукашенко говорил о необходимости превратить евразийский союз в мировой центр, вопреки Западу. Ничего нового.

Хотя новое в деятельности ЕАЭС все же появилось. Правда, публично об этом лидеры не говорили. В прошлом году у евразийского союза возникла новая функция. ЕАЭС стал удобным механизмом контрабанды подсанкционных товаров в Россию.

Но главным событием этого дня стало начало процесса размещения в Беларуси ядерного оружия.

Напомню, 25 марта Путин объявил о решении разместить ядерное оружие на территории Беларуси и о намерении построить здесь к 1 июля объект его хранения. Тогда многие эксперты сочли это блефом, информационной атакой, направленной на запугивание Запада. Интересно, что 16 мая официальный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердил эту версию, заявив: «Что касается анонсов размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Во-первых, это только заявления. Ничего с практической точки зрения не было сделано в этом направлении».

Но ровно через два месяца 25 мая вся история с ядерным оружием вдруг повернулась совершенно другой стороной. В этот день в Минске министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

Лукашенко был вынужден обратиться к этой теме, отвечая на вопросы журналистов в Москве. По его словам, данный вопрос он обсуждал с президентом России в ходе Евразийского форума:

«Речь шла о том, что он меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно».

Итак, зафиксируем этот момент. Путин подписывает документ о размещении российского ядерного оружия в Беларуси и только потом информирует об этом Лукашенко, ставит его перед фактом. У него не спрашивают согласия. Важнейший стратегический вопрос национальной безопасности Беларуси решается в Москве без участия Беларуси, без Лукашенко.

А дальше следует не менее показательный диалог Лукашенко с журналистом:

Лукашенко: «Началось перемещение ядерных боеприпасов».

Журналист: «Уже началось? Оно (ядерное оружие. — Прим. БЕЛТА) уже в Беларуси?»

Лукашенко: «Возможно. Я приеду — посмотрю».

Таким образом, ситуация феноменальная. Сам Лукашенко признается, что не знает, разместила ли Россия ядерное оружие в Беларуси или еще нет. Кто же в таком случае реальный хозяин в стране?

Думаю, мы так до конца и не узнаем все детали этого процесса, не поймем, где здесь блеф, а где реальность. Но в любом случае подписанные в Минске документы, официальное сообщение о практической реализации объявленного решения многое меняет и будет иметь важные политические последствия для Беларуси.

Размещение ядерного оружия на белорусской территории является дополнительным механизмом военно-политического контроля РФ над Беларусью. Радикально возрастает военная зависимость Беларуси от России, сужается суверенитет страны в сфере обороны. У Москвы появляется новый инструмент влияния на белорусский режим, который может быть использован для втягивания нашей страны в войну вопреки ее желанию.

Лукашенко, призывая Россию разместить в Беларуси ядерное оружие, рассчитывал, что это повысит его политический вес, гарантирует безопасность, станет еще одним рычагом давления на Запад. На самом деле может случиться наоборот. Для России Беларусь теперь не столько суверенное государство, сколько территория, на которой размещено российское ядерное оружие. И иностранные государства будут рассматривать Беларусь как страну с ограниченным суверенитетом. Думаю, не случаен троллинг, устроенный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на Евразийском экономическом форуме, где он заявил, что Беларусь и Россия стали одним народом – одним государством, и даже «ядерное оружие одно на двоих сейчас».

Размещение в Беларуси российских ядерных боезарядов еще теснее связывает политическую судьбу двух режимов. Теперь гораздо сложнее будет дистанцироваться от Москвы, сказать, что мы не участвуем в войне, мы за мир, а тем более предложить роль миротворца.

Возможно, Лукашенко, соглашаясь на этот шаг, предполагал, что статус Беларуси как ядерной державы повысит его переговорные позиции в отношениях с Западом. Однако скорее все наоборот. Ядерное оружие в Беларуси создает ситуацию необратимости в отношениях с Западом, сжигает оставшиеся мосты. С точки зрения западных политиков, режим Лукашенко становится гораздо более токсичным и несамостоятельным, чем раньше. Что может повлечь за собой введение новых санкций.

В любом случае размещение ядерного оружия в Беларуси может стать роковым шагом как для правящего режима, так и для Беларуси. А у Лукашенко появилась еще одна историческая миссия: сделать Беларусь мишенью для ядерного удара.

Теперь что касается итогов визита Лукашенко в Москву. 22 мая он принял с докладом посла Беларуси в России Дмитрия Крутого. Обсуждали проблемы экономического сотрудничества двух стран. Лукашенко заявил: «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы». Таким образом, Лукашенко рассчитывал на полноценные переговоры с российским лидером в ходе своей поездки в Москву 24–25 мая на II Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза.

То, что Путин и Лукашенко беседовали в кулуарах проходивших в Москве мероприятий, сомнений не вызывает. Но были ли полноценные переговоры? Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» сообщил:

«По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями».

Но с российской стороны подтверждения этого факта не последовало. На сайте президента России сообщается, что тот вечером 25 мая встречался с лидерами Азербайджана и Армении. О встрече с Лукашенко ничего не говорится.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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