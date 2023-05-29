«Знакомые крутили пальцем у виска». 1 29.05.2023, 8:10

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фото: onliner

Белорус квартиру в Минске, чтобы начать дело жизни в деревне.

Все случилось 15 лет назад. Андрей был по делам в Копыльском районе. Увидел заброшенный участок, каких тысячи в деревнях. В зарослях стоял добротный старый домик — крепкий, не готовый к увяданию. Что было дальше? Покупка, стройка, инвестиции и успешный проект, пишет onliner.by.

Дом

«Все началось с одного домика. Когда я увидел его, то сразу поехал в сельсовет, чтобы узнать, получится ли купить. Отыскали завещание — оказалось, дом принадлежит парню из Слуцка. Нашел его, сообщил новость и предложил $500. Продано! Так я стал владельцем», — рассказывает хозяин «Вясёлай хаты».

«Сначала я думал, что сделаю дачу. Что буду приезжать с семьей. Потом узнал про агротуризм. Заинтересовался. Были свободные, но абсолютно небольшие деньги. Были знания строительства. Так и закрутилось. В 2011-м, в мае, усадьбу открыли — с домом, баней, беседкой. Потом решили сделать озеро, ведь как на отдыхе без воды? Сом, щука, плотва, даже раки теперь здесь живут».

«Чудак»

«В середине строительства я осознал, что денег не хватит. И продал квартиру в Минске. Друзья и знакомые смеялись, мол, парень с ума сошел. Ну как это — уехать из столицы! Был только один человек, супруга Наталья, которая в меня верила. Во всем».

«В самом начале мы работали вдвоем с женой — убирали, готовили. Потом гостей становилось все больше. Взяли двух помощников».

Успех

«Помимо продажи квартиры, на каком-то этапе одолжили деньги. Прошло пять лет — мы рассчитались с долгами, заработали на квартиру в Минске. Но не купили ее, а построили еще одну усадьбу. Тоже отреставрированный дом, пять спален, санузел. В итоге у нас два дома, две бани, озеро и два гектара земли».

«Процесс запущен — ты не можешь остановиться. Тебе хочется создавать, творить».

«Перед тем как стартануть бизнес, набирают команду маркетологов, бизнес-аналитиков, которые создают образ того, что нужно сделать. У меня этого не было. Все родилось в душе. Мы заморочились в мелочах, даже лежаки сделали сами, чтобы никакого китайского пластика. Конечно, есть традиционная кухня из экопродуктов. Много животных — овечки, курочки, — чтобы гости могли посмотреть и погладить».

План

«В планах — музей старинного сельского быта. Чтобы он был интерактивный, чтобы можно было смолоть муку, покосить, соткать рушник».

«Чтобы вы четко понимали: заниматься агротуризмом — тяжелый труд. Придется работать по 14 часов в день без выходных на протяжении многих лет — только тогда возможен результат».

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