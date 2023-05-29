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Михаил Подоляк призвал ввести новые санкции против режима Лукашенко

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  • 29.05.2023, 8:22
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Михаил Подоляк призвал ввести новые санкции против режима Лукашенко
Михаил Подоляк
фото: afp

Советник Офиса президента Украины призвал к жесткой реакции всего мира.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал белорусского диктатора Лукашенко после его заявлений относительно ядерного оружия.

Подоляк в Twitter подчеркнул, что необходима совместная и жесткая реакция мира на слова Лукашенко и его кремлевского соратника Владимира Путина.

«Ядерные заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что Рф намеренно «убивает» концепцию глобального ядерного сдерживания и «хоронит» ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия. Это фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности… Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против «Росатома»; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и безусловно в отношении России…», — заявил Подоляк.

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