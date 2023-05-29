«Лукашенко предупредили, что в Минск он не долетит живым» 18 29.05.2023, 8:51

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Кремль боится спекуляций на тему здоровья белорусского диктатора.

Об этом в своем Telegram-канале пишет экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало:

«Прежде всего, была запущена информация о «плановом обследовании», хотя ни для кого не секрет, о чем Лукашенко сам хвастался неоднократно, что у него в личной клинике закуплено самое современное диагностическое оборудование, в том числе оборудование для МРТ и КТ последнего поколения. Нелепым это объяснение выглядит и на фоне попытки скрыть факт срочной госпитализации в ЦКБ УП президента РФ, когда даже для того, чтобы отвести внимание, его самолет отправили без него в Минск. Разумеется, человек, который покупает самолет с позолоченными унитазами не заботится об экономии на стоянке в аэропорту Внуково.

Еще 9 мая, когда были первые предпосылки, он срочно улетел в Минск, поскольку не доверяет любому хирургическому вмешательству в Москве. По уточненным сведениям, уже в этот раз, после экстренной госпитализации, врачи предупредили, что он просто не сможет долететь живым.

Очевидно, Кремль боится спекуляций в отношении его участия в ухудшении здоровья. Были собраны лучшие врачи со всей Москвы - им спецслужбами было сказано буквально следующее : «если ему конец, то и нам с вами будет конец».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Цепкало сообщил, что Лукашенко в срочном порядке доставили в больницу Москвы.

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