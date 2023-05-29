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Ученые рассказали, как сохранить память при старении

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  • 29.05.2023, 8:57
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Ученые рассказали, как сохранить память при старении

Исследователи использовали уникальный подход.

Ученые из Атлантического университета Флориды выяснили, что занятия бегом в среднем возрасте помогают мозгу сохранять связи между нервными клетками, что может предотвратить или отсрочить потерю памяти при старении. Исследование опубликовано в журнале eNeuro.

Ранее было показано, что в мозге животных, в том числе и человека, могут образовываться новые нейроны (нервные клетки). Но было неясно, насколько хорошо они интегрируются в существующие нейронные сети и можно ли повлиять на это физической активностью.

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи использовали уникальный подход к отслеживанию нервных цепей у грызунов с помощью модифицированного вируса бешенства. Результаты показали, что новые нейроны, образовавшиеся в раннем взрослом возрасте животных, интегрируются в сеть нейронов, связанную с поддержанием эпизодической памяти при старении. У мышей, которые регулярно бегали, новых нейронов было значительно больше, как и связей в мозге.

«Наше исследование дает представление о том, как регулярные физические упражнения, начинающиеся в юном возрасте и продолжающиеся в среднем возрасте, помогают поддерживать функцию памяти во время старения, подчеркивая важность включения упражнений в нашу повседневную жизнь», — объяснили ученые.

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