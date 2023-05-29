«Пограничники и таможенники устраивают тебе маленький ад» 4 29.05.2023, 9:20

13,870

Как теперь проходит допрос на белорусской границе.

Общественный деятель Татьяна Зелко рассказала о допросе на белорусской границе.

– Если ты есть в каких-то базах (фильтрах), то пограничники и таможенники устраивают тебе маленький ад, – делится общественный деятель. – На пограничном переходе Котловка вначале все было, как обычно. Пограничник «в будке» взял мой паспорт, но потом куда-то позвонил. Затем вышел его начальник и пригласил меня в свой кабинет.

Уже там сидел сотрудник непонятной службы в штатском. Причина «приглашения» – «выборочная» проверка.

Первым делом, он «представился». Сказал, что его зовут «Николай и с меня – этого достаточно». То есть, не было фамилий, должности, организации, причины допроса (это был именно допрос по форме и содержанию, но без протокола).

Этот человек предложил мне сесть на стул, который стоял посередине комнаты. Когда я его взяла, чтобы подвинуть к столу, то услышала примерно следующее: «Я тебе сказал не стул двигать, а садиться!».

Уже тогда я поняла, что особого разговора не получится, но сам разговор будет – потому что белорусские реалии таковы, что даже если меня оттуда вынесут вперед ногами, этому «сотруднику» ничего не будет.

Он попросил у меня телефон. Благо, его у меня с собой не было. Выслушав, что «я вру», он стал меня буквально допрашивать, причем делал это с сотрудником пограничной службы путем перекрестного допроса, чаще повышая голос и «тыкая» (а они оба годятся мне во внуки).

Хотя ситуация со стороны действительно выглядела странно. Я не знала ни кто меня допрашивает, ни почему меня допрашивают, но почему-то должна была быть «максимально» откровенна!

Вопросы тоже были лично для меня непонятными. Есть ли у меня в телефоне Сигнал и Телеграм? Что я делала в Украине 2,5 года назад (это моя Родина – я родилась и выросла в Ровно)? Должна ли я кому-то передать деньги в Беларуси? С кем я встречалась за границей? Что я говорила о Беларуси? Привлекалась ли я полицией за границей? Привлекалась ли я в Беларуси? Где я работаю (в моем-то возрасте)?

Вполне естественно, что с моей стороны большинство ответов были примерно, как у милиции и в судах: «не помню» или «нет».

Допрос занял примерно 1,5 часа! Это их злило, и я думала, что уже, наверное, не выйду. Но возраст (мне 69 лет) и тот факт, что я в дороге уже шестнадцатый час, сделали свое дело – у меня подскочило давление, и я стала буквально терять сознание.

Работающий там врач констатировал, что дальнейшие действия с их стороны просто бессмысленны. Николай заявил, что допрос прерван «в связи со состоянием здоровья» и предложил мне либо скорую, либо ехать дальше уже на нашей машине домой.

Естественно, я выбрала второй вариант.

А потом была таможня. Нужно отдать ей должное – там все происходило крайне вежливо и по процедуре. Нас осматривали 6(!) человек. Было видно, что все они – не молодые таможенники, которых много в Котловке, а именно профессионалы. Вполне естественно, что они осмотрели все – нашли даже то, что водитель не мог найти несколько месяцев под сиденьем машины.

Более того, они выбрали все запечатанные вещи (например, кофе, или пакеты с капсулами для стирки) и мы потянули все это на рентген. И только потом мы уже отправились домой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».