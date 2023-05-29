«Командир батальона просто убежал, бросив людей» 5 29.05.2023, 9:36

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Российские оккупанты записали видеообращение, в котором пожаловались на командование.

Ролик опубликовал Telegram-канал ASTRA. Авторы видео говорят, что уже три месяца воюют на территории Украины, однако недавно у них сменился командир батальона и отменил им ротацию - захватчики говорят, что перестали мыться и ездить за продуктами.

«Мы относимся к 3 батальону части 1307 полка 6 дивизии. Сменили нам командира батальона, он местный, он родился в Украине, командовал под Кременной, потеряли [они] там батальон целый, вообще целый полк», - заявили они.

По их словам, их заводили на позиции обманом, где передавали под командование ЧВК. Когда командиру взвода оторвало ногу, командир батальона убежал, не оказав ему помощь.

Когда они просили у командования рации и тепловизоры, им отказывали и говорили идти в бой, иначе их расстреляют, развернув артиллерию и минометы на их батальон.

«Какой наш посыл? Нас просто бросают на убой. Приезжал замполит и говорил: да, потери есть, потери будут, есть определённый рубеж по потерям, как только мы его достигнем, нас пополнят и снова пойдём в бой. <…> Здесь личным составом никто не дорожит. Сейчас в отношении нас рассматривают две статьи — <…> либо мы покинули позиции, либо неисполнение приказа. Мы озвучили свои условия — средства связи, эвакуация, поддержка артиллерии. Нас услышано не было, сказали: пойдёте все равно», - сказали они.

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