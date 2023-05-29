Экс-ведущий НТВ о Лукашенко: Толстый, больной и замученный старикан

Экс-ведущий НТВ о Лукашенко: Толстый, больной и замученный старикан11
- 29.05.2023, 9:44
- 14,430
Белорусский диктатор представляет из себя жалкое зрелище.
Экс-ведущий российского телеканала НТВ Глеб Пьяных, который после начала войны в Украине уехал в Турцию, прокомментировал для unian.net состояние диктатора Лукашенко:
— Толстый, больной, замученный. Он числится диктатором, врагом рода человеческого. У него ситуация совсем д*рьмовая. Но Путин, думаю, не ловит кайф, когда смотрит на все это. Раньше у него был союзник-диктатор, а теперь жалкий старикан.