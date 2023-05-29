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Экс-ведущий НТВ о Лукашенко: Толстый, больной и замученный старикан

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  • 29.05.2023, 9:44
  • 14,430
Экс-ведущий НТВ о Лукашенко: Толстый, больной и замученный старикан

Белорусский диктатор представляет из себя жалкое зрелище.

Экс-ведущий российского телеканала НТВ Глеб Пьяных, который после начала войны в Украине уехал в Турцию, прокомментировал для unian.net состояние диктатора Лукашенко:

— Толстый, больной, замученный. Он числится диктатором, врагом рода человеческого. У него ситуация совсем д*рьмовая. Но Путин, думаю, не ловит кайф, когда смотрит на все это. Раньше у него был союзник-диктатор, а теперь жалкий старикан.

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