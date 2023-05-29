Слова сенатора США, после которых в РФ началась истерика, оказались монтажом 8 29.05.2023, 9:50

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Фото: president.gov.ua

На фейк «повелись» Песков, Медведев и СК РФ.

Американский сенатор Линдси Грэм не называл «смерть русских» в Украине «лучшей инвестицией» США. Эти фразы были произнесены в разных частях встречи конгрессмена с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Reuters со ссылкой на полную запись переговоров.

В короткой видеозаписи со встречи, которую офис президента Украины опубликовал 26 мая, Грэм говорит: «Русские умирают», а после этого добавляет: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно». Однако между двумя этими высказываниями идет монтажная склейка, которая заметна по смене ракурсов.

По запросу Reuters Киев предоставил полную версию видеозаписи. На ней сенатор признается, что сопротивление Украины напоминает ему о героических страницах истории США. «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть», — говорит Грэм Зеленскому.

Президент Украины отвечает ему: «Теперь вы свободны. И мы будем». После этого Грэм заметил: «И русские умирают». «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории», — парировал Зеленский. Фраза о «лучших инвестициях США» в этой части разговора не звучит.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал американского сенатора за его слова. «В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своем телеграм-канале, обращает внимание The Moscow Times.

В Кремле также осудили высказывание Грэма. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — прокомментировал критику в свой адрес Грэм. По его словам, в ходе встречи с Зеленским он сказал, что Украина приняла американскую мантру: «Живи свободно или умри». «Это была хорошая инвестиция со стороны США, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников», — отметил Грэм.

«Если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть в Украине, уходите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления», — заключил сенатор.

МВД России объявило в розыск сенатора. До этого председатель Следственного комитета РоссииАлександр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского политика про убийства русских.

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