«Вагнера» фактически больше нет: грузинский доброволец сообщил об уничтожении наемников 1 29.05.2023, 10:08

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Бои за Бахмут сыграли огромную роль в уничтожении группировки.

ЧВК «Вагнер» не выходит из Бахмута - их практически больше нет. Как пишет УНИАН, об этом в эфире «Киев 24» рассказал основатель и командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили.

«Я думаю, группировки «Вагнера» практически нет. И Бахмут сыграл огромную роль для того, чтобы группировка «Вагнера» была уничтожена», - сказал Мамулашвили.

По его словам, те люди, которых Пригожин показывает при включениях, и есть та «оставшаяся часть «Вагнера», которая все еще жива».

Вместе с тем Мамулашвили сообщил, что ситуация на фронте остается довольно горячей.

«На Бахмутском направлении в основном работает наша артиллерия. На других участках фронта идут контактные бои», - сообщил военный.

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