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Британская разведка прокомментировала учения оккупантов у Крымского моста

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  • 29.05.2023, 10:17
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Британская разведка прокомментировала учения оккупантов у Крымского моста

В ходе учений была создана дымовая завеса.

Россия провела учения по «обеспечению безопасности» вокруг Крымского моста, однако на практике российская «маскировка» в целом оказалась неэффективной в войне против Украины.

Об этом сообщила британская разведка в понедельник, 29 мая в Twitter.

В ходе учений вокруг Крымского моста была создана дымовая завеса, частично скрывающая объект.

«Дымовая завеса была поставлена с помощью дымогенераторов ТДА-3, вероятно, из 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты России», — сказано в сообщении.

Британская разведка заявила, что в российской доктрине использование дыма считается частью маскировки и обмана, чему уделяется большое внимание. Однако на практике российская «маскировка» в целом оказалась неэффективной в войне.

«Вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и слабой боевой дисциплины на низком уровне», — сказано в сообщении.

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