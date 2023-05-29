Цены на квартиры в Беларуси пошли вверх 4 29.05.2023, 10:31

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В Бресте и Гродно продавцы выставили максимальные за семь лет цены.

В Минске начиная с ноября 2022 года, когда произошел крупнейший за последние годы обвал цен на жилье, квадратный метр подорожал на 15% (с $1138 до $1317), свидетельствуют данные портала realt.by. В последнее время квартиры выросли в цене во всех областных центрах, кроме Гродно. Расценки на рынке недвижимости – в материале «Белсата».

В первом квартале в Минске были оформлены 3 099 сделок о купле-продаже квартир. Это на 0,4% меньше, если сравнивать с первым кварталом прошлом года, подсчитало Национальное кадастровое агентство.

В областных центрах торговля шла более резво, если смотреть в динамике: за январь-март подписаны 2 370 договоров, что на 9,1% больше с прошлогодним показателем. Самым активным стал Гомель (628 сделок), меньше всего сделок зарегистрировали в Могилеве (363).

Минская дороговизна

В Минске в ноябре 2022 года произошел крупнейший с 2017 года обвал цен на квартиры: за квадратный метр просили в среднем $1138, свидетельствуют данные портала realt.by. С тех пор квадратный метр подорожал до $1317 (плюс 15%). В среднем однушка сейчас стоит $50200, двушка – $65000, трешка – $90000. Для сравнения: в ноябре за однокомнатные квартиры просили $36800 (рост с тех пор 37%), за двухкомнатные – $55300 (18%), за трехкомнатные – $77200 (17%).

Риэлторы говорят, что рынок недвижимости в столице сейчас вполне активен, особенно вторичка. Сейчас регистрируются сделки, о которых начали договариваться еще в апреле. Относительное затишье наблюдается на рынке новостроек: ждут скидок от застройщиков. Можно прогнозировать, что в мае будет оформлено не менее 1 400 сделок (в апреле было 1 509).

Гродненский дисконт

В Гродно продавцы жилья, по-видимому, любят торговаться и не стесняются выставлять завышенные цены. В апреле квадратный метр стоил в среднем $793 (максимум за 7 лет), однако анализ реальных сделок свидетельствует, что один квадратный метр обходился в итоге на $100 дешевле.

С начала года квадратный метр стал дешевле покупателям на 2,4%.

В среднем однушки в Гродно стоят $29000, двушки – $34000, трешки – $45000.

Брестские прыжки

В Бресте, как и в Гродно, продавцы выставили максимальные за 7 лет цены: в апреле в среднем $866 за квадратный метр. При этом, судя по оформленным сделкам, квадратный метр штормило: в январе – $808, в феврале – $792, а в апреле – $831.

Квадратный метр в первом квартале подорожал для покупателей на 2,9%.

За однокомнатные квартиры в Бресте просят $31500, за двухкомнатные – $39500, за трехкомнатные – $48500. Здесь самое дорогое жилье, по сравнению с другими областными центрами.

Гомельский середняк

Гомельская недвижимость также выросла в цене до 7-летних максимумов. В апреле за квадратный метр просили $704, а продавали за $660. С начала года он подорожал на 3,5%.

Однушка в Гомеле стоит в среднем $20000 (минимум среди областных центров), двушка – $29500, трешка – $38500.

Могилевский максимум

В Могилеве стоимость квадратного метра в апреле составила $690 по предложениям и $662 доллара – по оформленным договорам. Цена не достигала таких показателей с сентября 2015 года. В первом квартале этого года квадратный метр подорожал на 5% (максимальный среди областных центров рост).

Заселиться в однушку в Могилеве можно за $24000, в двушку – за $29000, в трешку – за $36500.

Витебская дешевизна

В Витебске с начала года квадратный метр для покупателей подорожал на 4%: в январе было $636, в апреле – $662. При этом продавцы за квадратный метр просили в январе $642, а в апреле – $690. Показатель сейчас на максимуме, начиная с ноября 2015 года.

Однокомнатные квартиры стоят в среднем $22 000, двухкомнатные – $28000 (минимум среди областных центров), трехкомнатные – $35500 (также самая низкая цена).

Старшая научная сотрудница исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина в комментарии «Белсату» сказала, что цены подталкивает спрос, который немного возрос. Это вызвано снижением ставки рефинансирования, благодаря чему кредиты становятся доступнее.

«Полагаю, что основной причиной роста может быть улучшение условий кредитования. В последние месяцы мы наблюдаем снижение ставок кредитов. Это расширяет возможности для покупки квартиры. Плюс на динамику могло повлиять снижение цен в прошлом году».

При этом экономистка отметила, что в этом году спрос не такой большой, как в прошлом, поэтому не стоит сейчас говорить о росте цен на жилье как о чем-то исключительном.

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