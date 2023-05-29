Победа Эрдогана на выборах обрушила турецкую лиру 4 29.05.2023, 10:33

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Фота: Murad Sezer / Reuters

Турецкая национальная валюта снизилась до рекордно низкого уровня.

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира существенно ослабла.

Как сообщает Bloomberg, лира снизилась на 0,3% до 20,03 за доллар США, что является рекордно низким уровнем. Как говорится в материале, обвал турецкой валюты аналитики объясняют тем, что победа Эрдогана заставила инвесторов искать любые признаки того, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства над рынками.

На Уолл-стрит считают, что лира еще больше ослабнет. В Morgan Stanley предупреждают, что она может упасть до отметки 26 лир за доллар раньше, чем ожидалось ранее. По сkовам аналитиков, к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок, доллар будет стоить уже 28 лир. Wells Fargo & Co ожидает, что валюта достигнет отметки 23 к концу квартала.

«Победа Эрдогана не принесет никакого комфорта ни одному иностранному инвестору. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, который затронет все активы, может быть на пороге», - заявил стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

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