закрыть
29 мая 2023, понедельник, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Опыт Мугабе для Лукашенко

2
  • Александр Фридман
  • 29.05.2023, 10:46
  • 4,232
Опыт Мугабе для Лукашенко

Как бороться со слухами о критическом состоянии и смерти.

Если слухи о плохом (критическом) состоянии Лукашенко будут продолжать распространяться, то и сам правитель, и его окружение могут воспользоваться опытом экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе.

В первой половине 2010-х слухи о критическом состоянии и смерти Мугабе появлялись практически каждую неделю. В какой-то момент президент и сам подтвердил их, но одновременно объявил о своем воскресении из мертвых. Супруга Мугабе Грейс, которую – как и Наталью Кочанову в Беларуси – пророчили в преемницы, и вовсе заявляла, что оппонентам режима не следует беспокоиться: зимбабвийцы так любят своего президента, что переизберут его даже мертвым.

Александр Фридман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип