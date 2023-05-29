Опыт Мугабе для Лукашенко 2 Александр Фридман

29.05.2023, 10:46

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Как бороться со слухами о критическом состоянии и смерти.

Если слухи о плохом (критическом) состоянии Лукашенко будут продолжать распространяться, то и сам правитель, и его окружение могут воспользоваться опытом экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе.

В первой половине 2010-х слухи о критическом состоянии и смерти Мугабе появлялись практически каждую неделю. В какой-то момент президент и сам подтвердил их, но одновременно объявил о своем воскресении из мертвых. Супруга Мугабе Грейс, которую – как и Наталью Кочанову в Беларуси – пророчили в преемницы, и вовсе заявляла, что оппонентам режима не следует беспокоиться: зимбабвийцы так любят своего президента, что переизберут его даже мертвым.

Александр Фридман, Telegram

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