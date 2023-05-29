Токаев деликатно назвал бредовые заявления Лукашенко «шуткой» 5 29.05.2023, 12:15

9,646

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана ответил на предложение белорусского диктатора.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «по достоинству оценил шутку» Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в «союзное государство» с Россией.

Токаев отметил, что Казахстан не видит необходимости в таком объединении, поскольку уже является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который обеспечивает высокий уровень интеграции. Он также подчеркнул, что Казахстан не нуждается в ядерном оружии, так как присоединился к международному договору о нераспространении ядерного оружия и готов его соблюдать.

«На днях Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — сказал Токаев.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Токаев назвал проблемой степень интеграции между Беларусью и Россией и остальными странами ЕАЭС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».