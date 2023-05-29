В Подмосковье всполошились из-за дронов 1 29.05.2023, 12:36

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Беспилотники следили за российской военной техникой.

В Подмосковье три дрона следили за российской военной техникой. Россияне говорят, что операторов якобы задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

РосСМИ заявляют, что инцидент произошел в городе Химки в Подмосковье вечером накануне.

«По нашим данным, жители ЖК «Пятницкие луга» переполошились накануне вечером, увидев в небе на высоте примерно 300 метров три беспилотника, и вызвали полицию», - говорят россияне.

Полиция якобы нашли операторов, запустивших самодельные дроны. Ими оказались два жителя Москвы 39 и 47 лет. Мужчины утверждали, что сделали дроны для оккупантов, воюющих в Украине. По их словам, некоторые детали они напечатали на 3D-принтере, а другие приобрели в Китае.

«Беспилотники тестировали, чтобы проверить, как они работают и переслать их в зону СВО. Для чего запустили их именно над военной техникой, объяснить не смогли», - говорится в сообщении.

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