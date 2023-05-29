В Беларуси больничный, пособия по беременности и родам будут рассчитывать по-другому 1 29.05.2023, 12:38

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Условия расчета некоторых пособий серьезно изменятся.

Некоторые пособия будут рассчитывать по-новому в Беларуси уже с 1 января 2024 года, сообщают «Минск-Новости».

Речь идет о новом расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также для женщин - пособий по беременности и родам. Так, с 1 января 2024-го начисление этих пособий будет основываться на расчете данных персонифицированного учета.

- Будет централизованно рассчитываться среднедневной заработок для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также продолжительность уплаты обязательных страховых взносов на соцстрахование для определения размера пособий по заболеванию или травме в быту, - пояснил начальник Минского городского управления ФСЗН Владимир Жемчужников.

При этом с 1 января 2024-го размер среднедневного заработка будут определять, исходя из сумм выплат по всем местам работы за расчетный период. Но также в расчетный период будут включаться данные за 18 месяцев перед кварталом болезни (беременности, родов). В данные включат и выплаты с бывших работ, когда начислялись обязательные страховые взносы на социальное страхование.

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