За что и как судили милиционеров в Беларуси до 2020-го года 29.05.2023, 12:58

1,624

Один из них задушил 12 человек.

18 лет колонии присудили участковому, который выстрелил знакомой в голову из табельного оружия. Старший сержант из Бреста избил задержанных руками, ногами и дубинкой, и получил 6 лет колонии. Мужчине, который шел домой с похорон, сломал ногу милиционер, когда пытался его задержать. Приговор — 4 года колонии. «Медиазона» рассказывает несколько случаев, когда милиционеров судили за насилие.

Старший лейтенант из Гродно убил 12 человек

22 мая 2007 года Верховный суд приговорил к расстрелу старшего лейтенанта гродненской милиции Александра Сергейчика. 37-летнего командира роты департамента охраны МВД обвинили в убийствах с особой жестокостью, кражах, изнасилованиях, хулиганстве, хранении оружия и наркотиков.

Сергейчика обвинили в убийстве 12 человек, но следствие доказало только 6 из них.

«Никаких существенных доказательств, кроме признательных показаний самого подсудимого во время следствия, по этим шести убийствам прокуратурой предоставлено не было. Суд принимал во внимание шесть остальных эпизодов, по поводу доказательной базы которых претензий не возникало», — писала «Беларусь сегодня», ссылаясь на слова судьи Верховного Суда Александра Райдудина.

Милиционер убил 11 девушек и молодого человека — друга одной из жертв. Большинство своих преступлений Сергейчик совершил во время службы в милиции с 2000 по 2006 год, сообщала «Комсомольская правда». Жертвами были в основном молодые девушки 18-19 лет, которых Сергейчик насиловал и душил, а тела сбрасывал в Неман, сжигал, инсценировал самоубийство или оставлял на месте.

После этого дела объявили выговоры секретарю Совета безопасности Виктору Шейману, министру внутренних дел Владимиру Наумову, его заместителям и заместителям генерального прокурора. Освободили от должностей прокурора Гродненской области Василия Литвинова.

Старший сержант из Бреста избил задержанных в опорном пункте

24 мая 2018 года старшего сержанта милиции Олега Самарчука суд Московского района Бреста приговорил к 6 годам колонии усиленного режима. Бывшего силовика признали виновным в превышении власти или служебных полномочий.

6 мая 2017 года двое брестчан Александр Зехов и Сергей Коляда отдыхали в кафе. Они ждали такси, когда подошли милиционеры и задержали их за то, что те были пьяными.

В опорном пункте на Зехова и Коляду составили протоколы. Во время составления протокола Сергей Коляда взял со стола газовый баллончик, оставленный на столе военнослужащим внутренних войск Ильёй Снарским, и распылил его в глаза Александру Зехову.

После этого милиционер «в группе неустановленных лиц нанес ногами, руками и дубинкой не менее 10 ударов Коляде и 30 ударов Зехову», — писали«Еврорадио» и TUT.BY.

Врачи диагностировали у Коляды переломы двух ребер и пальца, ушибы и закрытую травму грудной клетки, левого предплечья. Зехова с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением забрали в реанимацию.

Сержанта Самарчука также лишили звания «старший сержант» и обязали выплатить потерпевшим компенсацию: Сергею Коляде 5 тысяч рублей, Александру Зехову — 3 тысячи рублей.

Участковый из Мстиславля сломал колено задержанному

23 августа 2019 года бывшего младшего лейтенанта милиции, участкового инспектора из Мстиславля Николая Раева осудили на 3 года колонии усиленного режима за превышение служебных полномочий.

В ноябре 2018 года двое друзей Алексей Шведков и Николай Купчин пришли в паспортный стол выпившими. Там мужчин заметили милиционеры и вызвали наряд. Шведкова и Купчина забрали в отделение, где их избили. По словам потерпевших избивал не только Раев: мужчин держали несколько сотрудников РОВД, сообщало «Еврорадио». При избиении Купчину сломали колено.

Кобринский участковый сломал ногу человеку при задержании

14 июня 2018 года майора милиции Сергея Кулешова из Кобрина осудили на 4 года колонии усиленного режима за превышение служебных полномочий.

Бывший участковый 18 марта 2018 года пытался задержать Анатолия Глыцюка — жителя деревни Березно Кобринского района. Мужчина возвращался домой с похорон, как возле него остановилась машина милиции и из нее вышел Кулешов. Майор попытался задержать мужчину, за то, что тот находился в нетрезвом виде. При задержании силовик ударил Глыцюка в ногу, позже медики выявили у него перелом, писал «Першы рэгіён».

Задержанный умер в отделении милиции

В 2006 году троих бывших сотрудников Полоцкого ГОВД приговорили к 5, а одного к 4 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.

В 2004 году силовики задержали двух братьев Вячеслава и Сергея по подозрению в краже, писали «Народныя навіны Віцебска».

По версии силовиков в отделении Сергей начал «буйствовать» и на него надели наручники. Спустя время парень потерял сознание, милиционеры вызвали скорую и врачи констатировали смерть.

Судмедэксперты пришли к выводу, что сердце потерпевшего остановилось из-за удара в солнечное сплетение. Сотрудника, который нанес удар, так и не установили, милиционеры своей вины не признали. Кроме того, суд установил что оперативники неправильно оформили протокол задержания, не отправили потерпевших в дежурную часть и ИВС.

Матери погибшего суд обязал силовиков выплатить семь миллионов рублей как компенсацию морального вреда.

Витебские силовики избили хирурга в опорном пункте

В 2009 году в суде Октябрьского района Витебска осудили двух бывших силовиков за превышение служебных полномочий. Командира отделения 1-й роты батальона ППС приговорили к 4,5 годам, а водителя — к 4 годам лишения свободы, писала «Беларусь сегодня».

В декабре 2006 года обвиняемые увидели двух, по их мнению, нетрезвых мужчин и сделали им замечание. Один убежал, а второй остался на месте. Им оказался 37-летний хирург. По словам силовиков, тот начал нецензурно выражаться и размахивать руками. Хирурга задержали и отвезли в опорный пункт Октябрьского РОВД. Ночью задержанный оказался в больнице с гематомой почки.

Судмедэкспертиза заключила, что потерпевшему нанесли не менее 7 ударов ногами. По словам прокурора, если бы не экстренная операция, хирург мог бы умереть. Также следователи выяснили, что потерпевший не был пьяным, а помогал удержаться на ногах прохожему.

Милиционеры свою вину в суде не признали.

Майор милиции избил коллегу

16 февраля 2012 года Гродненский районный суд приговорил майора милиции Динаса Линкуса к 4 годам колонии усиленного режима. Бывшего заместителя начальника Фрунзенского РУВД Минска признали виновным в превышении полномочий.

Линкуса обвиняли в том, что тот избил своего подчиненного, начальника Щучинского районного отдела Департамента охраны. В интервью «Комсомольской правде» бывший милиционер свою вину отрицал.

По его словам, потерпевший был пьяным в рабочее время. Линкус застал своего подчиненного возле двери квартиры и предложил проехать в отдел для официальной беседы. По приезду потерпевший отказался выходить из машины и Линкус дал ему «отрезвляющую пощечину». После этого, по словам майора милиции, когда потерпевший выходил из авто, то «наткнулся на дверь и ударился о сиденье авто».

Линкус свою вину не признал и обжаловал приговор. Суд оставил решение без изменений. Сейчас Динас Линкус работает юристом.

Застрелил девушку из табельного оружия

10 декабря 2010 года 31-летнего бывшего участкового из Гомельской области приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, сообщала БелТА. Силовика обвинили в убийстве из хулиганских побуждений.

Летом 2010 года обвиняемого участкового направили в Рогачевский район для охраны общественного порядка во время празднования «Купалья». Вместо этого, он, по версии следствия, «распивал спиртные напитки» вместе с двумя сотрудниками Рогачевского РОВД и знакомыми девушками на берегу озера возле деревни Старые Жуковичи. Во время «посиделок» милиционер выстрелил в голову 22-летней девушке. Она умерла 16 июля 2010 года в реанимации Рогачевской больницы.

Прокурор просил для обвиняемого 20 лет лишения свободы. Кроме этого Гомельский областной суд постановил возместить родителям материальный и моральный ущерб в размере 73 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».