Гомельчанин набрал долгов на сумму свыше 1 миллиона рублей 15 29.05.2023, 13:21

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На протяжении двух лет житель Гомеля обеспечивал себя и жену с младенцем за чужой счет.

Под различными предлогами гомельчанин просил у знакомых дать взаймы под проценты. В назначенное время возврата рассказывал небылицы и просил отсрочки. Как рассказали в Следственном комитете, самые доверчивые одалживали деньги неоднократно, несмотря на предыдущие долги.

Чаще всего 32-летний житель Гомеля выступал в роли успешного предпринимателя и убеждал вложиться в его не существующий на самом деле бизнес.

«Мужчина очаровывал презентабельным внешним видом, красочными речами, ездой на Infiniti и Audi A6. О том, что автомобили взяты в лизинг, предпочитал умалчивать. При наступлении оговоренной даты возврата „отработанного вклада“ придумывал небылицы и просил отсрочки», — сообщили в СК.

В сети попались бывшие коллеги из банка, семейная пара друзей, бизнесмены, инженер автосервиса, таксист, едва знакомые кровельщик, дизайнер ландшафта, рыбак. Всего — 19 потерпевших. Большинство с высшим образованием.

Некоторые потерпевшие давали в долг неоднократно, несмотря на невозврат предыдущего долга. В основном передавали доллары, иногда белорусские рубли и евро.

Фигурант охотно писал расписки, заключал договоры. Сумма займа варьировалась от 900 долларов до 115 тысяч долларов. «Самых недоверчивых он приручал относительно небольшими займами со своевременным возвратом долга и выплатой высоких процентов, а на крупной сумме «кидал», — рассказали в СК.

Общий ущерб, в пересчете на национальную валюту, составил свыше 1 миллиона рублей. Фигурант вернул потерпевшим около четверти от общей суммы долга.

Мужчина давал противоречивые показания и приводил недостоверные сведения, пытаясь избежать ответственности. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Завладение имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупно размере). Он заключен под стражу.

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