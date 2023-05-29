Бойцы ВСУ взяли в плен отряд россиян
- 29.05.2023, 13:34
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины захватили враждебную позицию, взяв на ней в плен российских оккупантов.
Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое нашими защитниками с земли.
Оккупанты лежат лицами на земле с руками над головой перед траншеей. Украинские бойцы спокойно стоят в полный рост – бой, очевидно, только что закончился.
Из эмоционального разговора можно понять, что на позиции было четыре интервента. Вероятно, четвертый в ходе боя был ликвидирован или скрылся.
Свіжих наловили для «обмінного фонду».https://t.co/BMhYailxIv pic.twitter.com/5P6aZGMmjR— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) May 29, 2023