Бойцы ВСУ взяли в плен отряд россиян 29.05.2023, 13:34

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили враждебную позицию, взяв на ней в плен российских оккупантов.

Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое нашими защитниками с земли.

Оккупанты лежат лицами на земле с руками над головой перед траншеей. Украинские бойцы спокойно стоят в полный рост – бой, очевидно, только что закончился.

Из эмоционального разговора можно понять, что на позиции было четыре интервента. Вероятно, четвертый в ходе боя был ликвидирован или скрылся.

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