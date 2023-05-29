Пастору из Новолукомля после 15 суток ареста добавили еще столько же 6 29.05.2023, 13:37

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Та же статья, та же судья.

Новолукомльский пастор Александр Зарецкий после 15 суток ареста получил еще 15, сообщает «Витебская весна».

Как и в прошлый раз поводом к привлечению стало «распространение экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Такими материалами посчитали его фотографию с ребенком на фоне бело-красно-белого флага, который сопровождался графическими изображениями логотипа tut.by, а также публикацию «Радыё Свабода».

И в первый и во второй раз его дело рассматривала судья Ирина Кручинина.

В 2020-м Александр Зарецкий подписал коллективное открытое письмо христиан Беларуси против насилия. В 2021-м у него проводили обыск по поводу уголовного дела, в котором он имел статус свидетеля.

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