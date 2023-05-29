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Пастору из Новолукомля после 15 суток ареста добавили еще столько же

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  • 29.05.2023, 13:37
  • 2,546
Пастору из Новолукомля после 15 суток ареста добавили еще столько же

Та же статья, та же судья.

Новолукомльский пастор Александр Зарецкий после 15 суток ареста получил еще 15, сообщает «Витебская весна».

Как и в прошлый раз поводом к привлечению стало «распространение экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Такими материалами посчитали его фотографию с ребенком на фоне бело-красно-белого флага, который сопровождался графическими изображениями логотипа tut.by, а также публикацию «Радыё Свабода».

И в первый и во второй раз его дело рассматривала судья Ирина Кручинина.

В 2020-м Александр Зарецкий подписал коллективное открытое письмо христиан Беларуси против насилия. В 2021-м у него проводили обыск по поводу уголовного дела, в котором он имел статус свидетеля.

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