В Европейском суде поставили на место лукашистов из «палаты представителей»14
- 29.05.2023, 13:54
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Они подали абсурдный иск.
«Депутаты» «палаты представителей» «национального собрания» Беларуси Светлана Любецкая и Александр Омельянюк пытались оспорить санкции, которые Европейский союз наложил на них 21 июня 2021 года. Европейский суд в Люксембурге постановил отклонить иск и обязал заявителей оплатить расходы ответчика, пишет nashaniva.com.
Любецкая и Омельянюк попали в санкционный пакет ЕС 21 июня 2021 года в связи с тем, что возглавляли «постоянную комиссию» по законодательству и участвовали в разработке и принятии репрессивного законодательства в отношении участников мирных протестов.
Представители белорусского режима хотели снять в отношении себя санкции и требовали оплатить расходы, связанные с судом.
Совет Европейского Союза, который выступал ответчиком в суде, предоставил исчерпывающие доводы, которые обосновывают включение Любецкой и ее Омельянюка в санкционный список.
Именно они занимались разработкой обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который включил ряд новых статей, ужесточающих ответственность в отношении оппонентов режима Лукашенко.
Суд ЕС встал на сторону ответчика и 24 мая 2023 года отклонил иск Любецкой и Омельянюка.
Любецкой и Омельянюку предписано оплатить, в дополнение к их собственным расходам, расходы, понесенные Советом Европейского Союза.