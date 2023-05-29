Ума палата

Ума палата4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.05.2023, 14:27
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Поразительные люди работают в российской власти.
Кажется, что всё мы уже повидали, но всякий раз, как рождается новое оглушительно-неумное заявление, удивляемся.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на вопрос канала «Россия 1» что решит проблему регулярных обстрелов, сообщил: «Харьков присоединить к Белгородской области». И добавил: «Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области».
Иного способа Вячеслав Гладков не видит? Разве до 24 февраля 2022 года происходили обстрелы Белгородской области? До начала спецоперации? Ведь способ понятен – возвращение армии в границы, установленные российскими международными договорами, переговоры о прекращении обстрелов, действий боевых групп и др.
«Присоединение» - это что? Опять эскалация боевых действий, смерти, разрушения? Как это обеспечит безопасность? Поразительно.
Телеграм-канал «СерпомПо»