Ума палата 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.05.2023, 14:27

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Поразительные люди работают в российской власти.

Кажется, что всё мы уже повидали, но всякий раз, как рождается новое оглушительно-неумное заявление, удивляемся.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на вопрос канала «Россия 1» что решит проблему регулярных обстрелов, сообщил: «Харьков присоединить к Белгородской области». И добавил: «Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области».

Иного способа Вячеслав Гладков не видит? Разве до 24 февраля 2022 года происходили обстрелы Белгородской области? До начала спецоперации? Ведь способ понятен – возвращение армии в границы, установленные российскими международными договорами, переговоры о прекращении обстрелов, действий боевых групп и др.

«Присоединение» - это что? Опять эскалация боевых действий, смерти, разрушения? Как это обеспечит безопасность? Поразительно.

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