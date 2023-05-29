«Денег хватало только на еду» 5 29.05.2023, 14:42

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Как белорусы справляются с долгами и кредитами.

По данным Нацбанка, за прошлый год те или иные виды кредитов взяли 62,3% жителей страны (годом ранее – 65,7%). На что белорусы берут кредиты или занимают деньги в долг? И можно ли выжить, когда денег немного, а над душой висит долг перед банком и родственниками? Myfin узнал у белорусов.

«В долг и кредит мы взяли 24 тысячи долларов»

Больше полугода назад Юрий решил вместе с женой купить жилье. Мужчина рассказывает, что ранее они жили с его родителями в 4-комнатной квартире. Места хватало, но с появлением ребенка желание иметь свой угол усилилось.

– Своих денег у нас было 30 тысяч долларов. Квартира стоила 54 тысячи. Всего в долг и кредит мы взяли 24 тысячи долларов. Чтобы платить меньше процентов по кредиту, решили одолжить у родственницы 7 тысяч, еще 17 тысяч – взять в кредит в банке.

Итого сейчас у Юрия кредит на 20 лет и долг, который он намерен отдать в течение года. Зарплата на должности ведущего дизайнера у мужчины – 3300 рублей.

– Я предупредил родственницу, что могу задержать выплату долга на 2-3 месяца. Думаю, что так и будет, так как на тот момент, когда мы брали у нее деньги, доллар стоил 2,6 рубля. Как только рассчитаемся с долгом, будем максимально быстро отдавать кредит. Двадцать лет, конечно, не собираюсь его платить. Максимум – 3 года.

Так как ставка рефинансирования в последние месяцы снижалась, сейчас Юрий платит 750 рублей в месяц по кредиту, а начинал почти с 900 рублей.

– Сколько уже отдали из суммы кредита, мы не считали. По долгу вернули уже 2700 долларов.

Юрий рассказывает, что по ощущениям свободных денег до кредита было больше.

– Когда мы только копили деньги на квартиру, откладывали по 500 долларов в месяц. После покупки жилья по 500 уже не получается, хотя мы планировали отдавать родственнице именно такую сумму каждый месяц. Но курс вырос, поэтому отдаем сейчас 400 долларов ежемесячно.

Тем не менее, несмотря на некоторые финансовые лишения, Юрий не видит проблемы, чтобы еще взять кредит, если вдруг понадобится. Естественно, когда рассчитается с нынешним.

– Если в деньгах есть острая необходимость, например купить дом, квартиру, машину, то почему бы не взять кредит на то, что тебе нужно прямо сейчас и не тратить на это время? Конечно, при условии, что есть хорошая профессия и уверенность, что завтра будет работа, – резюмировал мужчина.

«Морально кредит меня никак не тяготит»

Дарья – акушер-гинеколог. С недавнего времени в декрете. Два года назад девушка вместе с мужем решили купить в кредит машину.

– Мы подумали: либо собирать на машину 5 лет, либо платить 5 лет, но ездить на ней уже сейчас. Решили не ждать и купить машину в кредит. Итого она нам обошлась в 7 тысяч долларов. Почти 3,5 тысячи мы взяли в кредит на 5 лет. Остальные деньги были свои. Спустя 2 года мы выплатили только проценты, сейчас начинаем платить уже за саму машину, – поделилась девушка.

Выплаты по кредиту в месяц – 500 рублей. Зарплата Дарьи до декрета – 1300 рублей. Муж девушки – заместитель начальника с доходом около 1800 рублей. Дарья рассказывает, что жить можно, но без излишеств.

– До кредита нам особо ничего не надо было. Свободные деньги откладывали. Для ребенка купили все с единовременного детского пособия.

Но как только мы взяли кредит, по деньгам все стало впритык.

Дарья рассказывает, что выплачивать кредит раньше времени они не будут.

– Какой смысл с нашей инфляцией это делать? Тем более морально кредит меня никак не тяготит, ведь я не кому-то из своих родственников или друзей должна, а банку.

«Денег хватало только на еду»

Ирина на пенсии с 2014 года. За эти 9 лет только 8 месяцев она провела на заслуженном отдыхе. Остальное время работает.

– С пенсией одной далеко не уедешь, да и детям хочу помочь. В 2015 году дочка с мужем купили однокомнатную квартиру за 39 тысяч долларов. Мы договорились со свахой, что дадим поровну денег им на квартиру – по 12 тысяч. Еще 5 тысяч дочка с мужем взяли в кредит на 7 лет, 10 тысяч долларов было у них своих. Чтобы дать им 12 тысяч, как мы и договаривались, 7 тысяч мне пришлось одолжить у своей сестры на 5 лет. Еще 5 тысяч долларов у меня было, – рассказывает женщина.

Помимо того, что Ирина собирала на долг, каждый месяц она старалась помочь дочке с выплатой кредита.

– Когда была на пенсии, денег меньше давала, конечно, но старалась хоть сколько. Когда вышла на работу, стало проще.

В итоге Ирине удалось рассчитаться с долгом перед сестрой ровно за 5 лет, как и рассчитывала.

– Финансово было очень тяжело. Мягко говоря, отказывала себе во всем. Денег хватало только на еду. Летом у меня день рождения. Если дарили деньги, то старалась купить на них зимние сапоги или куртку, то есть то, что стоит немало. Соглашусь ли я еще на такой опыт? Если для себя, то нет. Но если надо будет детям помочь, то готова еще раз пойти на такое.

Кредит – инструмент, который может дать то, что нужно, здесь и сейчас. И белорусы берут кредит, несмотря на переплаты по процентам, и готовы на пару лет лишить себя той комфортной жизни, к которой они привыкли.

Как взять кредит и не увязнуть в долгах

— Заранее продумайте, готовы ли вы к обязательствам по кредиту или долгу. Тщательно взвесьте все варианты и подумайте: насколько вам нужны деньги, можно ли обойтись без них? Как вы будете возвращать полученную сумму? При этом учитывайте не только зарплату, пенсию или другие доходы, но и возможные траты на непредвиденные обстоятельства – например, в случае увольнения, болезни. Важно заранее продумать, как в таких условиях справляться с выплатами по кредиту.

— Сравните условия по кредитам в разных банках и выберите оптимальный вариант. Обратите внимание не только на процентную ставку, но и на другие параметры: срок кредитования, штрафы и пени за просрочку, возможность досрочного погашения и др.

— Обратитесь в банк за консультацией, если сомневаетесь, что кредит вам по плечу, или не понимаете условия. Сотрудники банка расскажут обо всех условиях и ответят на ваши вопросы.

— Четко следуйте графику выплат по кредиту. Не откладывайте взнос на последний момент. Можно даже поставить напоминание в смартфоне, чтобы случайно не просрочить платеж.

— Не забудьте закрыть кредит. Даже если по вашим подсчетам вы погасили всю сумму кредита, убедитесь, что все обязательства перед банком выполнены. Получите в банке справку о том, что кредит закрыт.

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