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Мариупольская бригада ВСУ уничтожила танковую бронегруппу россиян

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  • 29.05.2023, 15:25
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Мариупольская бригада ВСУ уничтожила танковую бронегруппу россиян

Огненный столб поднялся в разы выше деревьев.

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танковую бронегруппу российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил украинский нардеп, волонтер и блогер Юрий Мисягин, обнародовав два видео, снятых беспилотными летательными аппаратами.

По идее, их операторы нашли «жирные» цели и скорректировали огонь по ним. На первом ролике показано, как сильно горит танк – огненный столб поднялся в разы выше деревьев лесополосы, в которой он стоял.

На втором видео показан момент прямого попадания в двигавшийся по полю танк неизвестным нам оружием.

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