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Буданов — россиянам: Скоро вы почувствуете ответ на свои атаки

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  • 29.05.2023, 15:44
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Буданов — россиянам: Скоро вы почувствуете ответ на свои атаки
Кирилл Буданов

Глава украинской разведки анонсировал возмездие за ракетный удар.

Российским оккупантам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками. Оккупанты скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях.

Об этом говорится в заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Так, сегодня очередная попытка террористических действий россиян атаковать Украину баллистическими ракетами в очередной раз потерпела поражение.

«Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может быть, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить - это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», - заявил Буданов.

Он также отметил, что ответ Украины не заставит долго ждать.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят», - добавил руководитель ГУР.

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