При строительстве линии обороны в РФ пострадал тракторист из Беларуси 3 29.05.2023, 16:58

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В больнице его «собирали по частям».

По информации «Флагштока», белорусский предприниматель из Ветки Станислав Кожушко заключил договор на обустройство линии заграждений на территории РФ недалеко от украинской границы.

По словам источника, во время проведения работ, пострадал нанятый житель Ветковского района.

«В один из тракторов то ли прилет был, то ли на мину наехал. Пострадал его рабочий-тракторист. В больнице его собирали по частям. Он седой чуть не стал, боялся последствий что, узнают, и накажут именно «наши» власти».

Этот случай произошел в начале 2023 года.

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