В Киеве падающий обломок российской ракеты едва не попал в маршрутку 3 29.05.2023, 17:29

6,414

Шокирующий видеофакт.

В Киеве в понедельник, 29 мая, обломок российской ракеты упал на проезжую часть. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет New Voice.

На кадрах видно, как по дороге проезжает маршрутка, а уже через секунду падает уничтоженная российская ракета. Затем в нее врезается машина, которая ехала за общественным транспортом.

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Предварительно, пассажири и водитель автобуса не пострадали.

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».