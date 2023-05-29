В Киеве падающий обломок российской ракеты едва не попал в маршрутку

В Киеве падающий обломок российской ракеты едва не попал в маршрутку3
- 29.05.2023, 17:29
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Шокирующий видеофакт.
В Киеве в понедельник, 29 мая, обломок российской ракеты упал на проезжую часть. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет New Voice.
На кадрах видно, как по дороге проезжает маршрутка, а уже через секунду падает уничтоженная российская ракета. Затем в нее врезается машина, которая ехала за общественным транспортом.
Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Предварительно, пассажири и водитель автобуса не пострадали.
Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.