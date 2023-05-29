Эксперт: Россияне опозорились атакой на Киев 10 29.05.2023, 17:53

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Разрушен миф об «Искандерах».

Во время ракетной атаки по Киеву 29 мая был разрушен очередной миф о российском вооружении. Россия опозорилась, выпустив баллистические ракеты «Искандер» по городу среди рабочего дня, ведь все 11 вражеских ракет были сбиты.

Так атаку на Киев прокомментировал в эфире телеканала «Эспрессо» военный эксперт Defense Express Валерий Рябых. Он отметил, что российская пропаганда неоднократно подчеркивала уникальность этих ракет – мол, «Искандеры» способны обходить все средства противоракетной обороны.

«Наша ПВО демонстрирует чудеса работы, защищая мирное население Украины. Видим, что государство-агрессор взяло курс на усиление террористических атак, не гнушаясь ничем проводит массированные атаки всеми имеющимися у них средствами. Сегодня, 29 мая, произошел очередной феноменальный случай, когда РФ опозорилась, потому что рухнул очередной миф, в частности об «Искандерах». Дело в том, что сегодняшняя атака была очень коварной, потому что произошла во время рабочего дня, когда мирные жители в Киеве жили своей жизнью. РФ использовала массированную ракетную атаку баллистическими ракетами, которые двигаются очень быстро», – объяснил он.

По словам эксперта, ракеты подлетели в Киев примерно через 10 минут после того, как зазвучала сирена. Их встретила украинская противовоздушная и противоракетная оборона, которая уже может сбивать баллистические ракеты.

«Большое значение имеет то, что это были ракеты «Искандер», которые, как и «Калибр» ранее, были опозорены, потому что именно на эти ракеты делалась ставка государства-террориста в противостоянии со свободным миром. К тому же, российские пропагандисты говорили, что «Искандеры» – очень уникальны и могут обходить все системы противоракетной обороны, двигаются с очень большой скоростью и могут маневрировать на конечном участке, менять траекторию полета», – добавил Рябых.

Кроме того, россияне рассказывали, что «Искандеры» оснащены устройствами РЭБ, что помогает им обходить ПВО и ПРО.

«То есть это именно те системы, которые используются в российских межконтинентальных баллистических ракетах типа «Тополь» и другие. Сегодняшняя атака по украинской столице показала, что мир может не бояться РФ с ее ракетами, потому что все, о чем говорила российская пропаганда, оказалось мифом», – резюмировал военный эксперт.

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