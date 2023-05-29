Зеленский собрал ставку 29.05.2023, 19:33

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Владимир Зеленский

Какие вопросы обсуждались на заседании.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая провел ставку верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

«Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы», – сказал он.

Зеленский сообщил, что о ситуации на фронте докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

Также представители Минобороны и Мининфраструктуры и Минстратегпрома докладывали о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики.

«Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения», – заявил глава государства.

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