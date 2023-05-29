В Беларуси учатся ликвидировать последствия ракетных и авиаударов 1 29.05.2023, 19:41

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Cпециальные учения проводятся c 29 мая.

В Беларуси учатся ликвидировать последствия ракетных и авиаударов условного противника. С 29 мая в белорусской армии проводятся специальные учения. Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, ими руководит заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин. Задействованы органы военного управления и воинские части технического обеспечения, военнообязанные, призванные в упомянутые подразделения.

В ходе учений, которые продлятся до 2 июня, отрабатываются также «вопросы обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами, повышения живучести сил и средств технического обеспечения».

В этом году в нашей стране неоднократно отрабатывали распределение военной авиации по запасным аэродромам, в том числе гражданским. Обычно такие тренировки проходят в ожидании войны и ударов противника по военным аэродромам.

В середине мая Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси войска ПВО находятся в повышенной боевой готовности. Случилось это после уничтожения украинцами в Брянской области российской авиагруппы.

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