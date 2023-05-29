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ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику

  • 29.05.2023, 20:01
  • 1,998
ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику

Видео.

Украинские военнослужащие зафиксировали на видео удары по позициям оккупантов и вражеской технике.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«Не будет им покоя на нашей земле», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени «Черных Запорожцев».

На видео можно увидеть удары ВСУ по оккупантам и по вражеской технике. Часть россиян была ликвидирована в результате точных попаданий украинских снарядов и мин.

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