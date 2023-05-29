Дочь пропагандиста Соловьева критикует Путина и ставит феминистские спектакли 3 29.05.2023, 20:36

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Екатерина Соловьева

Она называет все свое творчество антивоенным.

Журналисты «Верстки» выяснили, что дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина весной 2023 года поставила на сцене «Театра города М» спектакль «28 дней» по пьесе Ольги Шеляевой. Постановка натуралистично показывает, какие стадии переживает женский организм от одной менструации к другой.

Кроме того, в 2018 году Екатерина Соловьева в Москве поставила спектакль о домашнем насилии в поддержку фонда «Насилию. нет». Как рассказала глава фонда Анна Ривина, благодаря спектаклю, «Насилию.нет» удалось собрать 81 тысячу рублей. На премьере постановки был и Владимир Соловьев, отмечает «Верстка».

Каждый год в свой день рождения Екатерина Соловьева публикует в инстаграме пост с призывом пожертвовать деньги «Насилию.нет» и «ОВД-Инфо». После начала полномасштабного вторжения России в Украину Соловьева загрузила два антивоенных ролика в тикток. В день объявления мобилизации, 21 сентября 2022 года, Екатерина Соловьева в своем твиттере анонсировала концерт группы The BlueStocking, в которой она играет на бас-гитаре, со словами «все наши концерты (и вся моя деятельность в принципе) всегда была, есть и будет антивоенной».

В инстаграме Екатерины Соловьевой есть и несколько публикаций, посвященных отцу. В них она поздравляла Владимира Соловьева с днем рождения и благодарила за «вдохновение и воспитание». Под одним из постов с совместной фотографией Екатерина Соловьева написала: «Спасибо тебе за то, что ты — мой папа».

Корреспондент «Верстки» связалась с Екатериной Соловьевой. Режиссер отказалась комментировать изданию свои отношения с отцом и творческую деятельность, отметив, что переживает за безопасность.

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