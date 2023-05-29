закрыть
29 мая 2023, понедельник, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы ночью обошли российский танк с тыла и ударили из NLAW

  • 29.05.2023, 20:47
Украинские бойцы ночью обошли российский танк с тыла и ударили из NLAW

Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций уничтожили российский танк под Авдеевкой. Операция была проведена ночью. Об этом сообщается в Telegram ССО.

Как отмечается, операторы Сил спецопераций ВСУ получили информацию о том, что недалеко от Авдеевки стоит российский танк.

Группа ССО выдвинулась по указанным координатам.

«Уничтожение техники решили провести ночью. Обойдя танк россиян с тыла воины ССО выстрелом из ПТРК NLAW нанесли огневое поражение танку российских оккупантов», – говорится в сообщении.

После выполнения задания группа ССО успешно вернулась на базу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип