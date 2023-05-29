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В Пинском районе рыбак погиб от удара электрическим током

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  • 29.05.2023, 20:55
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В Пинском районе рыбак погиб от удара электрическим током

Рыбака ввело в заблуждение большое расстояние от воды до проводов.

В Пинском районе от удара электрическим током погиб рыбак. Об этом сообщает приближенный к МВД телеграм-канал.

Утром 28 мая 29-летний житель деревни Почапово пошел рыбачить на старое русло реки Пина. К вечеру он не вернулся, поэтому его супруга отправилась на поиски. Увидев на берегу снасти и удочки, женщина поинтересовалась у сидевшего неподалеку рыбака, не видел ли тот их владельца. Мужчина зашел немного дальше в воду и нашел в прибрежной траве тело ее мужа. Оно находилось под линией электропередачи рядом со знаком, запрещающим рыбную ловлю в этом месте.

Как предполагают специалисты, рыбака ввело в заблуждение большое расстояние от воды до проводов. Судя по всему, он считал, раз не коснется их удочкой или леской, то он в безопасности.

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