WSJ: В Бахмуте Россия зашла в тупик 1 29.05.2023, 21:27

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Десятимесячный штурм города истощил армию РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНИАН.

Издание констатирует, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению оккупантов и лишил их шансов продвинуться вперед. WSJ отмечает, что «Россия оказалась в тупике» и вскоре потеряет город, который добывала мясными штурмами.

«Наша цель состоит в том, чтобы тактически оцепить Бахмут», - сообщил неназванный командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.

Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь захватчикам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.

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