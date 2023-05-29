WSJ: В Бахмуте Россия зашла в тупик

WSJ: В Бахмуте Россия зашла в тупик1
- 29.05.2023, 21:27
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Десятимесячный штурм города истощил армию РФ.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНИАН.
Издание констатирует, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению оккупантов и лишил их шансов продвинуться вперед. WSJ отмечает, что «Россия оказалась в тупике» и вскоре потеряет город, который добывала мясными штурмами.
«Наша цель состоит в том, чтобы тактически оцепить Бахмут», - сообщил неназванный командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.
Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь захватчикам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.