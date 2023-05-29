Лукашисты отказываются признавать технический сбой, касающийся результатов ЦЭ 9 29.05.2023, 22:38

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Родители штурмуют РИКЗ.

Итоги первого централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам прокомментировал министр образования Андрей Иванец. Его комментарий вечером 29 мая опубликовала пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что «в настоящее время распространяется больше количество фейков, касающихся результатов первого ЦЭ».

— Например, кто-то сообщает о том, что количество тестовых баллов в некоторых личных кабинетах выпускников составляет более, чем 100 баллов. Каждый подобный факт был проверен, ни одного подтверждения наличия технического сбоя нет. Министерством образования будет отслеживаться каждый случай распространения недостоверной информации, материалы будут направлены для дачи оценки действиям распространителей фейков. Информация о том, что будут пересмотрены результаты централизованного экзамена, что принято соответствующее постановление Совета Министров, также является полным фейком, — сказал Иванец.

Глава образовательного ведомства подчеркнул, что выработанные с 2019 года подходы к методике расчета тестовых баллов и переводная шкала по переводу в 10-балльную шкалу, принятая в январе этого года, «позволяют объективно провести оценку знаний выпускников».

— Подтверждение тому является практически полное совпадение годовых оценок в аттестате, которые получают наши выпускники, с оценками, которые они получили на ЦЭ. Некоторые выпускники и их родители волнуются о том, что количество тестовых баллов у них относительно невысокое, но методика расчета баллов была полностью идентична прошлогодней. Все находятся в абсолютно одинаковых справедливых условиях. Соответственно та задача, которая стояла в рамках проведения централизованного экзамена, а это объективная оценка знаний выпускников 11-классов, выполнена в полном объеме. Вторая задача ЦЭ — это обеспечение справедливого отбора для поступления ребят в учреждения высшего образования вне зависимости от того, где они проживают: в крупном населенном пункте, либо в мелком — агрогородке. Два этих условия выполнены полностью, — заключил Андрей Ианец.

Напомним, результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языку пришли утром 29 мая. Школьники и их родители считают, что в расчетах были ошибки — за один-два неправильных ответа снимали 15−20 баллов. Как рассказывали наши читатели, по телефону РИКЗ говорил про сбой в системе и обещал пересчитать итоги.

Позже пресс-служба Минобразования сообщила, что РИКЗ «еще раз проверил результаты ЦЭ, якобы полученные выпускниками, где было проставлено больше 100 баллов или дробные значения».

«Информация оказалась фейковой, таких результатов в базе не было», — отметили в ведомстве.

Родители, тем временем, устроили бунт в РИКЗе из-за баллов на ЦЭ.

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