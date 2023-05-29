«У нас нагло забирают огромное количество баллов» 29.05.2023, 23:47

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Школьники и родители в шоке после появления результатов ЦЭ.

Вступительная кампания — 2023 преподносит сюрпризы уже на старте. Опубликованные на три дня позже обещанного результаты неприятно удивили многих: за одну-две ошибки школьники теряли 15−20 баллов. Возмущенные одиннадцатиклассники вместе с родителями целый день обрывали телефоны Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). А некоторые, как писал нам читатель, даже приехали к зданию и требовали встречи с директором. В аккаунте редакции недовольство ситуацией выражали десятки человек. «Зеркало» поговорило с выпускниками, выпускницами и их родителями о том, как внезапное изменение в подсчетах РИКЗа отразится на поступлении в вузы.

«У нас нагло забирают огромное количество баллов»

Результаты ЦЭ для многих стали неожиданными и в сравнении с репетиционными тестами, которые они сдавали как подготовку к новому виду испытаний. Об этом рассказывает и Ольга. Девушка родом из Витебска, последний этап репетиционного тестирования она написала на 85 баллов (было 3 частично верных и 2 неверных ответа).

— Сегодня узнала о том, что пришли результаты. Посмотрела — все правильно, только два частично верных вопроса. И тут картинка начала рушиться. Потому что за 78 первичных баллов из 80 раньше давали 95 тестовых, а сейчас — 86, — объясняет она. — Сказать, что я не довольна результатами, значит, не сказать ничего. Я рада, что написала тест хорошо, но в шоке из-за баллов. Мои одноклассники тоже. Выходит, что набрать 97 или 99 баллов невозможно: один частично верный вопрос в части А, за который раньше снимали балл или два, теперь стоит 8 баллов. То есть ты либо пишешь на 100, либо сразу на 92 с минимальной ошибкой.

Девушка пыталась дозвониться на горячую линию РИКЗ, но не смогла: было слишком много желающих. Из-за противоречивой информации сегодня (кому-то говорили, что пересчитают, кому-то — что нет, сам РИКЗ тоже долго не мог определиться, будет ли перепроверять результаты) Ольга уже не верит, что все может поменяться.

— Практика показывает, что власти не признают свои ошибки, — говорит она. — Баллы в этом году ожидаемо упадут. Но я хочу поступать не в Беларусь, а это значит, что для меня авантюры РИКЗ меняют многое. Возмущает и то, что такие изменения ввели не на последнем РТ, а только после экзамена. Все, что мы можем сделать, — направить официальное электронное обращение и подписать петицию. Как итог, у многих год и больше подготовки идут коту под хвост, потому что РИКЗ захотелось экспериментов.

Минчанка Ангелина к сдаче белорусского языка готовилась весь год и рассчитывала на результат выше 90 (третий этап РТ она написала на 85 баллов).

— Сегодня утром мне пришло смс с результатом: 78 баллов. У меня сразу же случился приступ истерики, — вспоминает она. — Я расплакалась и позвонила маме и бабушке. Их реакция была спокойной: они обе меня успокоили и сказали, что это еще не конец, впереди второе ЦЭ и ЦТ. Но лично я уже ни в чем не уверена.

Одноклассницы и подруги Ангелины получили похожие результаты. Девушка говорит, что у половины класса первичный балл совпал с тестовым, хотя раньше подобное не случалось.

— Все плакали, возмущались, звонили в РИКЗ. Поначалу нам сообщали, что произошла ошибка и пересчет уже идет, но спустя пару часов появилось официальное заявление о том, что все подсчитанные баллы верные, — рассказывает выпускница. — Тогда мы полностью впали в отчаяние. Я хотела поступить на бюджет в МГЛУ на переводческий факультет, но сейчас сомневаюсь, что попаду даже на платное. Если только на учителя идти. Очень обидно. Столько планов, столько надежд, весь год на нервах, а в результате получаешь это. Все теперь уверены в том, что раз так оценили первый ЦЭ, на хорошие результаты следующего экзамена и ЦТ рассчитывать не стоит.

Одиннадцатиклассник Павел из Пинска итогами тоже недоволен, хотя и реагирует на ситуацию менее эмоционально. Результат школьника — 74 балла.

— Если смотреть по таблице перевода первичного балла в тестовый, которая использовалась на всех этапах РТ 2022−2023, у меня должно было быть 87. Не скажу, что для меня это критично, но определенная обида присутствует, — рассуждает он. — Теперь я вообще не знаю, какой проходной балл будет в этом году на мою специальность. Дело в том, что обладатели диплома на республиканской олимпиаде могут поступать без экзаменов на те специальности, для которых предмет олимпиады является профильным. У меня это география. И с учетом того, что дипломов на олимпиаде 17, а бюджетных мест на ту специальность, куда хочу поступать 18, то вообще неизвестно, сколько мест останется и какой будет конкурс.

Возмущаются школьники и тем, что об изменении методов подсчета РИКЗ сообщил только сегодня. Из-за этого многие просто не были готовы к результатам, уверен Павел.

— Все в шоке. Мне сейчас наиболее обидно и грустно наблюдать за теми, кого результаты прям конкретно расстроили и кто очень сложно это переживает. Поэтому однозначный дизлайк РИКЗу, — заявляет он. — Стоило предупредить об изменениях заранее, а в идеале провести хотя бы один этап РТ в этом учебном году с этой системой перевода баллов.

Еще одна наша читательница Ирина из Витебской области отмечает: задания на ЦЭ показались несложными, вопросы вызвали только два из них (именно эти вопросы у девушки и оказались частично верными).

— Репетиционное ЦЭ я написала на 92, примерно такой результат и ожидала. Каково же было мое удивление, когда при двух частично верных заданиях и первичным баллом 78 из 80 я увидела итоговый 86! — возмущается она. — Даже не поверила сначала. Потом наступила стадия гнева: мол, вы там совсем обалдели? Конечно, я ожидала пересчета от РИКЗ. Как может одна ошибка стоить 14 баллов? И вот вроде достигла цели, за год будет десятка (в аттестат ставят 10, если набираешь больше 82 баллов), но по гордости бьет очень сильно. Это не мои баллы. У меня просто их украли.

Родители Ирины восприняли итоги ЦЭ без особого возмущения: в аттестат пойдет 10, а в университет девушка рассчитывает поступить с помощью диплома университетской олимпиады.

— Но если бы его не было, у меня и у них была бы истерика, — уверена она. — Мало того, что дали меньше, чем ты заслужила, так еще и стобалльников в разы больше, чем раньше. И тягаться с ними сложно, потому что баллы идут так: 100, 92, 86, 82. Восемь баллов — это очень много. А четырнадцать — тем более.

Когда только увидела результаты, было даже смешно, вспоминает выпускница. Но объясняет это шоком и неверием в то, что цифры действительно будут такими.

— Но удивление прошло и сменилось злостью: у нас нагло забирают огромное количество баллов. Кто-то меняет цель с БГУ на педагогический, кто-то уже напевает «Здравствуй, небо в облаках», — описывает она настроение среди абитуриентов. — У моей одноклассницы истерика: она золотая медалистка, у нее средний балл аттестата 9,8, все ее РТ и тесты выше 90 баллов. Ну не могла она написать на 78!

Возмущена итогами и мама одиннадцатиклассницы Татьяна из Ляховичей. Ее сын трижды сдавал репетиционный тест по русскому, и все три результата были выше 70. Но сегодняшний результат вызвал много вопросов.

— Он получил 52, годовая оценка 9 баллов. Но трудно поверить, что ребенок стал резко глупее более чем на 20 баллов, — рассуждает она. — И уж совсем нереально, что РИКЗ признает ошибочный подсчет или сбой системы.

Сын женщины планировал поступать в БНТУ. Настроение у него подавленное, сама Татьяна возмущена и расстроена. Причем судя по родительскому чату, добавляет она, подобные настроения у всех.

— Минус 20 баллов, конечно, уверенности не добавляют. А ведь это только один из четырех составляющих. Страшно представить, что будет по математике, — говорит читательница. — Никакого доверия к подсчету баллов, одно сплошное бессилие. Очевидно, что произошел какой-то сбой, но ведь ни за что не признаются же.

Как рассчитываются баллы и в чем проблема в этом году

За каждое правильно или частично верно выполненное задание выпускнику начисляются 1 или 2 первичных балла (в зависимости от типа задания). Затем сумма первичных баллов абитуриента переводится в тестовый балл. Это делается с помощью специальной формулы, которую РИКЗ не публикует.

В 2022 году первичные и тестовые баллы ЦТ по русскому и белорусскому языкам соотносились таким образом, на что и ориентировались нынешние абитуриенты. Судя по их словам, на репетиционном ЦЭ баллы считались так же.

Официальной таблицы за 2023 год пока нет, но, как уточнили в Министерстве образования, система подсчета в этом году была следующая. До 75 баллов первичный балл соответствует тестовому. То есть если вы набираете 63 первичных балла, то в сертификате укажут столько же. А вот если первоначальный результат будет выше, то при переводе добавится коэффициент. Из-за этого возрастает значение ошибки для тех, кто решил тест хорошо. И уже за один-два неправильных ответа можно получить 70−80 баллов.

Как рассказывали нам читатели, среди абитуриентов распространяется версия, что такую систему подсчетов РИКЗ выбрал, так как тесты стали легче.

— За счет этого, видимо, решили занизить результаты всех остальных. Очень обидно, и никакой справедливости, — прокомментировала такой вариант Ангелина.

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