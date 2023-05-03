Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель 3.05.2023, 0:36

Впервые с 27 марта.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 3,19%, до $76,78 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Brent торгуется ниже $77 за баррель впервые более чем за месяц, в предыдущий раз такая цена была зафиксирована 27 марта текущего года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже снижается на 3,46%, до $73,04 за баррель.

Нефть дешевеет на фоне опасений в отношении спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, возникших после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по производству в этой стране, пишет Bloomberg. Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) снизился до 49,2 с 51,9 в марте. Это первое сокращение индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности с декабря 2022 года.

Кроме того, снижению цен на нефть способствует общее ухудшение настроений на мировых площадках.

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