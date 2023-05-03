Как в Беларуси изменилась стоимость бэушных авто за два-три года 3.05.2023, 1:59

Разбежка удивляет.

С началом войны в Украине и введении санкций против Беларуси и России автомобильный рынок очень сильно упал. Сейчас новые машины купить сложно, а бэушки поднялись в цене так, что некоторые авто с пробегом стоят дороже, чем три года назад новые из салона. «Зеркало» сравнило цены на несколько моделей машин.

Geely Emgrand 7 в 2020-м был самой доступной моделью, за год дилеры продали 1683 седана. В январе 2021 года цена модели начиналась от 27 900 рублей или 10 869 долларов (здесь и далее конвертация произведена по курсу Нацбанка Беларуси, действующему на указанный месяц и год). Сегодня цена на некоторые бэушки этой модели выше, чем когда ее покупали из салона. К примеру, в Минске продают эту модель за 40 335 рублей или 13 900 долларов. Покупали ее новой в салоне, сейчас она еще на гарантии. Впридачу дадут два комплекта шин.

В Гродно продают Geely Emgrand 7, выпущенный в 2020 году за 34 818 рублей или 11 999 долларов. Но продавец готов поторговаться. В объявлении сообщается, что авто покупали 31 июля 2020 года у официального дилера, обслуживание у «официалов». Машина «пробежала» 50 000 км.

Более дорогой Emgrand X7 в 2020-м разошелся тиражом 2200 экземпляров, цена на модель начиналась тогда от 37 700 рублей или 14 686 долларов. Сегодня цены на эти авто с пробегом выпуска 2020 года начинаются от 39 900 рублей (13 750 долларов) и доходят до 63 839 рублей (22 000 долларов). Самое дорогую бэушку продают в Минске. Она с двухлитровым бензиновым двигателем, АКПП, пробег 22 000 км. Сообщается, что на машину оплачена страховка Каско-премиум на год, покупателю из Минска она останется в подарок.

Летом 2020 года в Беларуси стартовали продажи нового лифтбека VW Polo. Базовая версия Origin стоила от 27 900 рублей (11 563 доллара), а комплектация Respect — от 30 500 рублей (12 641 доллар).

Сегодня мы нашли более 50 объявлений о продаже этой модели, выпущенной в 2020 году. Минимальная цена бэушки — 36 272 рублей или 12 500 долларов, но хозяин может поторговаться. Авто на «механике», с двигателем на бензине объемом 1,6 литра, установлено газовое оборудование. Машина с пробегом 308 679 км.

Самый дорогой Polo 2020 года выпуска с пробегом стоит 72 545 рублей или 25 000 долларов, продают его в Витебске. Машина в максимальной комплектации Exclusive, на «автомате», с бензиновым двигателем на 1,6 л. Покупателю вместе с машиной дадут два комплекта ковров и премиальной резины.

Самый доступный Kia Rio X в комплектации Comfort в начале 2021 года продавался за 33 700 рублей или 12 943 долларов (цена со скидкой 2000 рублей). Топовая версия Premium стоила 43 600 рублей или 16 746 долларов.

Сегодня мы нашли объявление со продаже этого авто с минимальной ценой 50 781 рублей или 17 500 долларов. На авто 2020 года выпуска ищут покупателя полгода — с прошлого ноября.

Максимальные цены на это авто превышают 20 000 долларов. К примеру, есть машина из Минска за 60 937 рублей или 21 000 долларов, но можно поторговаться. Покупали ее у официального дилера «Атлант-М» на Тимирязева. В комплекте к авто идет зимняя резина Nokian.

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