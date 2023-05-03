Зеленский анонсировал крупный пакет санкций против РФ 3.05.2023, 3:09

Владимир Зеленский

Речь идет об украинских ограничениях, а также совместных с партнерами санкциях.

Украина готовит обширный пакет санкций против России. Соответствующее решение будет принято вскоре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник, 2 мая.

«Провел совещание по ужесточению санкционных режимов», - отметил он.

Речь идет об украинских ограничениях, а также совместных с партнерами санкциях.

Глава государства добавил, что все внимательно следят за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируют каждое такое направление. Украина работает вместе с партнерами, чтобы заблокировать подобные попытки.

«Готовим большой санкционный пакет — решение уже в скором времени», - подытожил Зеленский.

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