Зеленский анонсировал крупный пакет санкций против РФ
- 3.05.2023, 3:09
Речь идет об украинских ограничениях, а также совместных с партнерами санкциях.
Украина готовит обширный пакет санкций против России. Соответствующее решение будет принято вскоре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник, 2 мая.
«Провел совещание по ужесточению санкционных режимов», - отметил он.
Речь идет об украинских ограничениях, а также совместных с партнерами санкциях.
Глава государства добавил, что все внимательно следят за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируют каждое такое направление. Украина работает вместе с партнерами, чтобы заблокировать подобные попытки.
«Готовим большой санкционный пакет — решение уже в скором времени», - подытожил Зеленский.