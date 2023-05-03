Голливудские сценаристы устроили забастовку 3.05.2023, 4:44

Они добиваются улучшения условий труда.

Во вторник, 2 мая, гильдия писателей Америки, объединяющая почти 11 500 сценаристов, объявила забастовку после неудачных переговоров по улучшению условий труда. Об этом сообщает Reuters.

В частности, они вели переговоры в течение шести недель с Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие компании, как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery.

Сценаристы добивались повышения заработной платы. В последние годы на фоне бурного развития стриминговых платформ средняя зарплата снизилась на четыре процента.

Искусственный интеллект — еще одна проблема за столом переговоров. WGA хочет, чтобы студии не использовали ИИ для создания новых сценариев. Также они хотят, чтобы их не просили переписывать черновики сценариев, созданные ИИ.

Таким образом, пока конфликт не будет разрешен, забастовка может привести к немедленной остановке производства многих телешоу и, возможно, задержать начало новых.

«Вот что знают все писатели: компании разрушили этот бизнес. Они так много забрали у тех же людей, писателей, которые сделали их богатыми. Но чего они не могут забрать у нас, так это друг у друга, нашу солидарность, наше общее стремление спасти себя и эту профессию, которую мы любим. Мы надеялись сделать это путем разумного разговора. Теперь мы сделаем это через борьбу. Ради нашего настоящего и нашего будущего у нас нет другого выбора», - говорится в сообщении WGA.

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