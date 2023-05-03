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ВСУ сбили 21«шахед»

  • 3.05.2023, 7:36
ВСУ сбили 21«шахед»

Все российские дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, уничтожены.

В Киеве и ряде городов в ночь на 3 мая раздались взрывы. В городах и областях работала система ПВО. Воздушные силы Украины сбили 21 дрон-камикадзе типов Shahed 136/131.

Киевские власти сообщили, что столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьему за последние 6 дней.

В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, оккупанты, как обычно, использовали иранские БПЛА «шахед».

Все российские дроны-камикадзе, атаковавшие Украину, уничтожены.

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